Publicado 02/09/2021 11:16

Rio - Uma das principais referências do elenco do Vasco, Leandro Castan foi questionado se houve algum tipo de desentendimento entre ele e Germán Cano. O motivo seria a divergência de opinião que os dois tiveram em relação a atitude do Cruzmaltino de fazer uma homenagem ao LGBTQIA+ e utilizar uma camisa com as cores do arco-íris. O defensor negou qualquer problema com o atacante.

"Não tive problema com o Cano, mas se tive problema, resolvemos internamente. Não sou um cara que vai brigar na frente de todos. Tenho referências de capitães, como Totti, Ronaldo, Roberto Carlos, De Rossi. Eu os uso como exemplos, são líderes com quem eu trabalhei. Claro que não sou perfeito, mas resolvemos as coisas no vestiário", afirmou.



Castan também fez muitos elogios ao técnico Lisca. O defensor afirmou que acompanha o trabalho do treinador há algum tempo e que a tendência é o Vasco evoluir sob o seu comando.

"Eu sigo o trabalho dele faz tempo. Joguei junto com o Marcio, auxiliar dele, no Barueri. No passado recente, o Lisca sempre foi muito especulado aqui no clube. A gente teve assim um contato informal. Agora, trabalhamos junto. A relação é muito boa. Ele me surpreendeu positivamente. Se fala do "Lisca Doido", mas algumas pessoas não olham que é um grande treinador. Deu para ver essa semana que ele teve tempo para treinar. Ficou claro. Jogamos muito bem contra a Ponte Preta, o time colocou tudo em campo o que ele treinou com a gente. Ele realmente conhece de futebol", disse.