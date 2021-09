Walber, zagueiro do Cuiabá - Divulgação

Publicado 01/09/2021 12:55

Rio - Em busca de reforços para a defesa, o Vasco ficou mais próximo de um acerto com Walber, do Cuiabá. De acordo com portal "Esporte News Mundo", o clube da Série A se aproximou de um acerto com Alan Empereur, ex-Palmeiras, e pode liberar o defensor para o clube de São Januário.

Atualmente, Walter é a quarta opção para a posição no Cuiabá. De acordo com o site, ele já tem as bases salariais acertadas para defender o Vasco. O zagueiro é uma indicação de Lisca, que aprova o seu futebol, desde o tempos que defendeu o Guarani.



De acordo com o portal, o técnico e o defensor conversaram por telefone há duas semanas, quando o Vasco estava concentrado em Ponta Grossa para a partida contra o Operário. Os direitos econômicos de Walber pertencem ao Athletico-PR. Seu contrato com o Furacão é até o fim de 2023. Ele deverá ser emprestado ao Vasco até o fim da Série B.