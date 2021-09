Jhon Sánchez - Reprodução

Jhon SánchezReprodução

Publicado 31/08/2021 19:15

Rio - O Vasco já projeta uma data de estreia para o atacante Jhon Sánchez. Segundo o site "GE", a intensão do clube é utiliza-lo na partida contra o CRB, no próximo dia 16, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Sánchez desembarcará no Rio na próxima quinta-feira. No entanto, por conta de questões como visto de trabalho e revisão dos exames médicos, ele não poderá enfrentar o Brasil de Pelotas, na próxima sexta, e nem o Avaí, no dia 6, em Santa Catarina.

Jhon Sánchez é o primeiro reforço do Vasco na era Lisca. O jogador chega por empréstimo de um ano.