Novo escudo do Vasco - Divulgação

Novo escudo do VascoDivulgação

Publicado 31/08/2021 15:53

Revisar e atualizar, sem perder as raízes.



É neste sentido que o Club de Regatas Vasco da Gama anuncia ajustes em sua identidade visual. Um Só Vasco!



Confira todos os detalhes em:



https://t.co/W65YeV3rsh#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 31, 2021 Rio - O Vasco anunciou através das redes sociais nesta terça-feira uma repaginação do escudo do clube. Os ajustes feitos fazem parte do projeto de redesing da marca do time da colina. Segundo o Cruzmaltino, as mudanças gráficas ajudam na "criação de uma identidade visual mais coerente e atual".

Apesar das mudanças serem quase imperceptíveis, o escudo se tornou mais simétrico e agradável para quem olha. O clube explicou sobre as alterações:

"O formato inconfundível do escudo apresentava espessura irregular, agora corrigida. Os novos monogramas CR e VG foram inspirados na famosa estátua de Vasco da Gama, presente na entrada social de São Januário, e trazem alinhamento do padrão tipográfico. A faixa, tão característica, agora tem um ângulo padrão de 45º, e a Cruz segue em seu lugar de destaque, com todo o peso e grandiosidade que merece. A Caravela, que apresentava estilos de traços diferentes e detalhes que dificultavam aplicações, agora é mais imponente e navega para frente sobre fortes ondas e com velas estufadas, representando bravura e dinamismo"

Os diferentes elementos visuais feitos a partir do escudo foram criados a fim de o clube poder ampliar as possibilidades de negócios e rumar em direção a um aumento na geração de receita e valorizar ainda mais a marca.