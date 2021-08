Arthur Sales - Divulgação

Arthur SalesDivulgação

Publicado 31/08/2021 13:03

Rio - O Vasco anunciou nesta terça-feira a venda do atacante Arthur Sales, de apenas 19 anos. O atacante vai assinar contrato com o Lommel SK, da Bélgica e que pertence ao Grupo City. Os belgas desembolsaram US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,4 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos. Os outros 20% ficarão com o clube carioca.

A joia da base Cruzmaltina viajará para a Bélgica de imediato. O Lommel SK já recebeu outros atletas brasileiros, como Caio Roque e Vinícius Souza, do Flamengo. Vale ressaltar que recentemente o Vasco negociou Talles Magno com outro time do Grupo City, o New York City, dos Estados Unidos.

Em julho deste ano, o Vasco já havia recusado uma proposta de R$ 8 milhões do Pafos, do Chipre, pelo jovem atacante. Arthur disputou apenas 10 jogos como profissional, sendo cinco na Série B, um na Copa do Brasil e quatro no Cariocão.

Apesar de não ter marcado nenhum gol no profissional, Arthur é o artilheiro do time sub-20 na temporada. No empate por 1 x 1 com o Náutico, ele deu uma linda assistência para Morato marcar.

Logo após o anúncio da venda feito pelo Lommel SK, o Vasco publicou uma nota onde agradece ao cria da base e deseja sorte nos próximos desafios. Veja a nota na integra:

"O Club de Regatas Vasco da Gama acertou nesta terça-feira (31/08) a transferência do atleta Arthur Sales para o futebol europeu. Cria das categorias de base do Gigante da Colina, o atacante defenderá nas próximas temporadas as cores do Lommel SK (BEL), clube que integra o Grupo City.



O jovem encerrará sua primeira passagem pelo clube de São Januário aos 19 anos com 10 jogos disputados pela equipe profissional e conquistas importantes nas categorias de base.



Natural do Espírito Santo, Arthur de Oliveira Sales chegou ao Vasco da Gama no ano de 2016, após ser aprovado numa peneira promovida pelo Clube. Na temporada passada, com o sub-20, Arthur conquistou Carioca e os títulos inéditos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Foi promovido para o time profissional em 2021, e sua estreia aconteceu durante a disputa do Carioca. Também chegou a ser utilizado em partidas do Brasileiro e da Copa do Brasil.



O Club de Regatas Vasco da Gama deseja sorte ao atleta em seu novo desafio, com a certeza de que a “Raiz Vasco” continuará viva. Torcemos para que mais um coração infantil brilhe no futebol europeu! Boa sorte, Arthur!"