Vasco fechou a contratação do atacante Jhon Sánchez. O equatoriano chega por empréstimo de 1 ano ao Cruzmaltino, vindo do Indepediente del Valle, com a opção de compra em definitivo prevista ao fim do contrato.Reprodução

Publicado 30/08/2021 17:32

Rio - A manhã desta segunda-feira veio para o torcedor do Vasco da Gama com novidades. Logo nas primeiras horas, o clube anunciou a chegada do atacante equatoriano Jhon Sánchez, 22 anos, emprestado pelo Independiente del Valle.

Sánchez iniciou sua trajetória na equipe profissional do Independiente del Valle em 2019, sendo uma das principais peças da equipe campeã da Copa Sul-Americana. Técnico da época, o espanhol Miguel Ángel Ramírez contou em entrevista ao "GE" como o jogador deve render no clube carioca.

"O Jhon é um menino muito bom, sério e responsável. Mas precisa de apoio e carinho para poder render a um alto nível. Necessita se sentir importante, valorizado", disse o ex-técnico do Internacional, agora no Charlotte FC, dos Estados Unidos.

O atacante recém-contratado pelo Vasco se destaca por usa velocidade quando tem espaço para agredir o adversário. Miguel Ángel ressaltou algumas de suas deficiências.

" Ele é excessivamente rápido, ataca muito bem os espaços. Só tem mais dificuldade em espaços curtos, porque o primeiro domínio não é muito bom, não tem o um contra um bom em espaços curtos ou driblando. Precisa de espaço, aí sim ele se destaca", completou o treinador.

O Vasco da Gama precisa reagir rapidamente para conseguir o acesso à Série A do Brasileirão. O clube de São Januário ocupa apenas a 10ª colocação da Série B, com 31 pontos.