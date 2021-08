Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 28/08/2021 12:58

Rio - Na última sexta-feira, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, revelou em suas redes sociais, que conversou com Julio Brandt, mas lamentou os ataques do candidato Leven Siano que ainda tenta anular as últimas eleições.

"Desde que assumi a presidência, deixei o Vasco de portas abertas para receber os vascaínos dispostos a colaborar, incluindo os demais candidatos, como o Julio e o Leven. Nesse período recebi mais de uma vez o Julio em SJ e nunca fui procurado pelo Leven. Apesar de nada concreto ter sido efetivado, sigo aberto para tratar de qualquer assunto que seja do interesse do clube", disse Jorge Salgado.



"Todos conhecem minha personalidade. Trato os assuntos com seriedade sem distrações desnecessárias. Vivemos uma situação desafiadora e seguiremos trabalhando incansavelmente para recolocar o Vasco no seu lugar de direito. SV", concluiu.

Fora de campo, o Vasco tenta afastar a execução da dívida de R$ 93 milhões que a Justiça trabalhista impôs ao Cruz-maltino. Enquanto isso, o clube carioca tenta reverter a decisão para criar um plano de pagamento aos credores.