26/08/2021

Em uma data especial para todo torcedor vascaíno, o ex-jogador e ídolo Felipe, exaltou os 23 anos da conquista da Copa Libertadores 1998 do Vasco. Em sua rede social, o craque relembrou aquela marcante geração que ergueu o troféu mais importante da história do Gigante da Colina, no ano de seu centenário ao derrotar o Barcelona, de Guayaquil, nos dois jogos das finais.

"Privilégio de fazer parte dessa linda história", escreveu Felipe em um dos stories de seu perfil oficial no Instagram.



Ao longo do dia, diversos jogadores que participaram daquela gloriosa campanha relembram momentos únicos que viveram sob o comando do técnico Antônio Lopes. Além de Felipe, Donizete, Luizão e Pedrinho foram outros ex-atletas que citaram a conquista nas redes sociais.

Vale relembrar que na época, o Vasco derrotou nos mata-matas os três últimos vencedores da competição continental: Grêmio, Cruzeiro e River Plate. Após um início ruim, o time engrenou e não perdeu das oitavas de final em diante. Com uma dupla afinada Donizete e Luizão, que substituíram nada menos que Edmundo e Evair, grandes nomes do título brasileiro de 1997, o time conquistou o título.



Mais cedo, a Conmebol, por meio de sua página oficial no Twitter, relembrou o título com uma postagem. Em um dos momentos mais emblemáticos da campanha, o Vasco passou pelo poderoso e temido River Plate, que tinha em seu elenco nomes como Sorín, Ayala, Solari, Gallardo e Aimar.

Com isso, a equipe conseguiu uma vitória por 1 a 0 em casa, com gol do pantera Donizete. Na Argentina, os donos da casa saíram na frente com Sorín, porém um gol entrou para a história do clube carioca e é entoado até hoje por torcedores. Junniho foi para a cobrança e eternizou um gol que é cantado até hoje pela torcida vascaína.



Atualmente, Felipe é técnico do Bangu, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Restam apenas duas rodadas e a equipe tem 13 pontos, na penúltima colocação do Grupo 7, porém apenas dois a menos que o Boavista, quarto colocado. Para avançar, a tradicional equipe carioca terá que vencer o São Bento, em Moça Bonita, e o Santo André, no Distrital do Inamar, e torcer por uma combinação de resultados.