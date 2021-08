Alexandre Gomes não é mais o técnico do sub-20 do Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 26/08/2021 17:35

Rio - Nesta quinta-feira (26), o Vasco anunciou a demissão do técnico do sub-20, Alexandre Gomes. Após a sequência de resultados ruins, o treinador não resistiu à crise do Cruz-maltino. Igor Guerra, que comandava o sub-17, assume a equipe.

A última derrota por 3 a 0 para o Vila Nova, no jogo de ida das quartas de final do Carioca, diminuíram as chances do Vasco de continuar na competição. Aos 43 anos, Alexandre Gomes assumiu o Cruz-maltino em julho, após a saída de Diogo Siston.

Após a sequência de vitórias com três triunfos consecutivos, em uma delas, a goleada por 6 a 0 sobre o Corinthians, o Vasco caiu de rendimento no Campeonato Brasileiro sub-20. Hoje é o décimo colocado da competição.

Ao todo, Gomes comandou 14 partidas, com seis vitórias, um empate e sete derrotas, com um aproveitamento de 45%. O técnico ainda teve oportunidade de comandar a equipe profissional na Série B, no empate por 2 a 2 contra o Ceará, após a demissão de Marcelo Cabo.