Publicado 27/08/2021 16:26

Motivo de orgulho da torcida até pouco tempo, as divisões de base do Vasco vivem um momento turbulento. Desde a saída do ex-diretor da base Carlos Brazil para o Corinthians há dois meses, Rodrigo Dias está no comando e busca uma reestruturação após sequência de resultados ruins, principalmente no sub-20.

Se a equipe sub-17 fez boa campanha e perdeu a final do Campeonato Brasileiro para o rival Flamengo, o sub-20, depois de conquistar o Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa de 2020, não faz boa temporada. Sobrou para o técnico Alexandre Gomes, demitido após as sequências ruins no Brasileiro e no Carioca. Igor Guerra, que era do sub-17, assumiu.



"Estamos nesse processo de remontagem. Precisamos fazer uma readequação no nosso planejamento inicial e isso demanda tempo. O desafio é ajustarmos tudo no meio de campeonatos e jogos, causando o menor impacto possível. E lembrando que há uma demanda de reduzirmos em 25% o orçamento", afirmou Rodrigo em entrevista ao site 'Ge'.



Entre as mudanças estão a subida e descida de jovens atletas nas categorias. Recentemente, MT e Juninho deixaram os profissionais e voltaram para o sub-20. E garotos que se destacaram no sub-17 também subiram para os juniores, casos de Andrey, Erick Marcus, Lucas Eduardo, Barros e Ykaro.



"A gente está numa reestruturação de atletas, de elenco. Muitos desses jogadores que hoje compõe o sub-20 estavam no sub-17 ano passado e não tiveram competições nacionais para atuar, perderam parte da formação para a pandemia. É natural que haja oscilação", analisou Rodrigo Dias.