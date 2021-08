Werley chega ao Dragão após passagem pelo Vasco - Divulgação/Atlético-GO

Publicado 27/08/2021 12:59 | Atualizado 27/08/2021 13:00

Goiânia - O zagueiro Werley, ex-Vasco da Gama, foi apresentado na tarde desta quinta-feira (26) pelo Atlético-GO. Aos 32 anos, o defensor se diz motivado com a oportunidade de ajudar o Dragão na reta final da Série A e contou sobre a dificuldade que enfrentou no primeiro semestre de 2021.

No mês de maio, já treinando separado, Werley acionou o Vasco na Justiça cobrando dívidas trabalhistas e conseguiu sua rescisão contratual. Contratado pelo Atlético-GO no fim de junho, o atleta vinha recuperando a parte física para voltar a ser relacionado.

"A motivação é muito grande. Chegar em um clube como o Atlético-GO, que oferece estrutura e dá todas as condições, o atleta só pensa em jogar futebol. Não tem que pensar em mais nada. Estou muito feliz e quero retribuir essa confiança fazendo grandes jogos. Estou preparado. Estamos no sétimo lugar, o segundo turno tende a ser mais complicado, mas o grupo está focado e quer fazer história nesse clube", disse Werley.

O último jogo oficial de Werley foi em janeiro de 2021, ainda pelo Brasileirão Série A, quando o Vasco foi rebaixado. Mesmo longe dos gramados há sete meses, o zagueiro acredita estar em boa forma física para voltar a atuar e pegar ritmo de jogo.

"Infelizmente, eu tinha contrato com o Vasco, mas depois que acabou o campeonato aconteceram situações chatas que me impossibilitaram de jogar. Continuei treinando normal, mas depois não chegamos a um acordo. Tive que buscar meus direitos até conseguir minha liberação. Sabemos que ritmo de jogo você só ganha atuando, mas estou muito bem treinado. O Atlético-GO me deu todas as condições. Hoje me sinto apto a jogar. Com a sequência de jogos, a tendência é melhorar."