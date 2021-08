Lisca, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO

Lisca, técnico do VascoRAFAEL RIBEIRO

Publicado 26/08/2021 10:00

Rio - Em busca de reforços para o elenco, a diretoria do Vasco já teria estabelecido uma prioridade. De acordo com informações do portal "UOL", o sistema defensivo do clube carioca teria sido colocado como uma carência pela comissão técnica e agora o Cruzmaltino analisa nomes para reforçar o elenco.

Publicidade

Após a derrota para o Operário, do Paraná, na última semana pela Série B, o técnico Lisca se reuniu com o presidente Jorge Salgado e o diretor executivo Alexandre Pássaro para discutir a possibilidade de reforços. O Vasco vive um momento delicado na temporada com três derrotas seguidas na competição.



Na disputa da Série B, o Vasco sofreu até o momento 23 gols, com uma média de 1,15 gol contra por partida. Com Lisca, foram 9 gols nos últimos sete jogos pela competição, tendo média de 1,28. No total, foram nove partidas, incluindo os dois confrontos com o São Paulo pela Copa do Brasil, e 13 gols sofridos.



Durante entrevista após a derrota contra o Londrina, Lisca recordou que durante toda a Série B de 2020, o América-MG, equipe comandada por ele na ocasião, levou 23 gols, número alcançado pelo Vasco, após a derrota para o Operário. No Coelho, a média de gols sofridos foi de 0,75.