Rio - A jornalista Vanessa Riche foi contratada pelo grupo Disney e vai voltar a apadrinhar o projeto "Narra quem Sabe", antigo projeto do Fox Sports, onde ela trabalhou, que revelava narradoras mulheres. O projeto, desta vez, será levado ao público através dos canais ESPN. Ao contrário do visto com outros colegas de casa, que precisaram abandonar outros empregos para assinar com a Disney, que exige exclusividade de seus funcionários, Riche não precisará deixar a Vasco TV, onde é apresentadora.

"Quero muito agradecer as mensagens que estou recebendo de boa sorte nessa nova jornada com o "Narra quem Sabe" na ESPN. Agradecer ao Grupo Disney e dizer para vocês que sigo no Vasco, tá?", disse Riche, pelas redes sociais.



A Disney não permite que seus funcionários permaneçam em outras empresas e exigem exclusividade para assinatura de contratos. A jornalista, no entanto, continua no canal do Youtube do Vasco por ter feito um acordo pontual onde Riche atuará no projeto.

Em 2018, Riche cuidou pessoalmente do projeto "Narra quem Sabe", que foi um sucesso, recebendo mais de 300 inscrições e que revelou ao mercado nomes que hoje estão na Globo e na Band, por exemplo. A jornalista foi a responsável por selecionar as seis candidatas que receberam treinamento especial e intensivo na sede da Fox Sport, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, naquela ocasião.



Ex-funcionários retornam

Nesta semana a Disney decidiu recontratar jornalistas que foram demitidos em 2020, com o fim das atividades ao vivo dos canais Fox Sports, que sairá do ar no fim de 2021. O narrador Rodrigo Cascino e o comentarista de tênis Sylvio Bastos foram os primeiros nomes, dentre outros que ainda serão procurados.



Esse retorno acontece por causa da grande demanda esportiva no novo Star+, streaming da empresa do Mickey que contará com toda a programação esportiva da ESPN e estreia no Brasil no dia 31 de agosto. A informação foi publicada pelo site 'Notícias da TV'.



A Disney vai recontratar apenas profissionais com quem não tem pendência judicial após o fim do vínculo no ano passado. Com isso, nomes como José Ilan, Paulo Lima e Flávio Gomes não devem retornar, já que estão processando a Disney na Justiça do Trabalho, pedindo pagamentos de indenização e reconhecimento de direitos trabalhistas.

Cerca de 30 profissionais foram demitidos com o fim do canal. Outros decidiram não renovar, como Benjamin Back, que comandava o sucesso de audiência 'Fox Sport Rádio'.