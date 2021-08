Diretor Executivo de Futebol do Vasco: Alexandre Pássaro - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Diretor Executivo de Futebol do Vasco: Alexandre PássaroFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco iniciou uma semana importante para a sequência da Série B, já que será a primeira livre para o técnico Lisca treinar a equipe. Em meio à fraca campanha na competição e a sinalização de mudanças por parte do comandante, o clube informou que Juninho e MT reforçarão a equipe Sub-20 a partir desta terça-feira.

No entanto, vale destacar que o clube carioca não comunicou se a decisão é pontual ou de maneira definitiva. Na coletiva após a derrota para o Operário (PR), Lisca deu a entender que pedirá reforços mais experientes para a reta final da Série B.

- Preciso trabalhar um pouco, tempo de trabalho. Tenho uma avaliação bem fidedigna do que precisamos e vou fazer as colocações. Preciso dessas soluções. Se não for viável, quando eu sinto que não posso, sou primeiro a falar. Trabalhei 30 anos para estar aqui e preciso de algumas coisas e situações. Isso que vou colocar para o Pássaro e o presidente. Espero que eles entendam. Se acharem que não, vamos pensar no que é melhor para o Vasco. Temos que pensar no Vasco. E é isso que vou fazer a partir de amanhã, me doar ainda mais. Não posso reclamar dos jogadores, da entrega, mas não estamos conseguindo praticar. A fase não é boa, a bola não está entrando. Tivemos bola na trave, defesa milagrosa, tantas situações. Mas isso não adianta, estatística não resolve - disse o treinador após derrota para o Operário (PR).

Pelos profissionais, Juninho entrou em campo em cinquenta e três oportunidades, marcando nenhum gol e dando duas assistências. MT, por sua vez, disputou dezoito partidas e marcou um gol, atuando tanto no meio de campo como improvisado na lateral-esquerda.

Vale citar que MT foi punido recentemente pela diretoria do Vasco após ser flagrado em uma festa na cidade de Cabo Frio, Região dos Lagos no Rio de Janeiro. Com isso, o jogador ficou de fora e sua punição se encerrou na última quinta-feira.

Com quatro derrotas seguidas, a equipe Sub-20 do Vasco caiu para a décima colocação do Campeonato Brasileiro da categoria. No último final de semana, os meninos foram derrotados pelo América-MG por 4 a 1 no Sesc das alterosas, em Minas Gerais.

O próximo compromisso dos Meninos da Colina será na quarta-feira (25/8), às 10h, diante do Nova Iguaçu, pelas quartas de final da Taça Guanabara. Na próxima rodada do Brasileirão, o time encara o Cruzeiro, sábado, às 10h, no Nivaldão.