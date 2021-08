Andrey - Rafael Ribeiro/Vasco

AndreyRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 21/08/2021 21:07

O volante Andrey, jogador do Vasco desde os 5 anos de idade, não poupou nas palavras após o time vascaíno sofrer a terceira derrota seguida na Série B, diante do Operário, no dia do aniversário de 123 anos do clube. Em entrevista na saída de campo, o jogador desabafou:

"Sentimento de m... Peço desculpas à torcida vascaína. Pode falar de mim, eu estou aqui desde os 5 anos e sei que o sentimento de vocês é o meu. Tá uma m.... Tá uma bosta. Sentimento de m... de estar aqui falando. Peço perdão para vocês (torcedores). O Vasco não merece".

Com a derrota, o Vasco está, momentaneamente, na 11ª colocação, com 28 pontos, e corre risco de perder posição, caso o Remo vença o CRB. O próximo duelo do Cruzmaltino é só no próximo domingo (29) contra a Ponte Preta, às 16h, em São Januário, pela 21ª rodada da Série B.