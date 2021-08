Lisca - Divulgação / Vasco

Publicado 21/08/2021 09:00

Paraná - Após perder a oportunidade de terminar o primeiro turno colado no G-4, o Vasco volta aos gramados neste sábado pela Série B, às 19 horas, em busca de uma nova rotina na competição. Em décimo primeiro lugar, o Cruzmaltino terá um adversário direto na tabela pela frente: o Operário. O jogo acontece no Paraná.

A semana não foi muito boa para o clube de São Januário. Além da derrota em casa para o Londrina, o Vasco teve uma notícia muito ruim fora de campo. A Justiça decretou que o clube carioca terá que pagar R$ 93,5 milhões em dívidas.

Após muitos elogios, Lisca vem encarando o seu momento de maior dificuldade no comando do Vasco. O Cruzmaltino vem de duas derrotas consecutivas na Série B. Além do Londrina, a equipe foi derrotada pelo Remo.

Contra o Operário, o Vasco terá pela frente um rival direto na luta para se aproximar do G-4. O Cruzmaltino tem 28 pontos, enquanto a equipe do Paraná aparece com um ponto na frente e em novo lugar na classificação. No primeiro turno, o clube carioca foi surpreendido e derrotado em São Januário.