Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Jorge SalgadoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/08/2021 13:38

Rio - Após sofrer uma dura derrota judicial nesta semana, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, concedeu entrevista coletiva para falar sobre o momento financeiro do clube. Apesar de admitir as dificuldades do Cruzmaltino, o mandatário afirmou que existe viabilidade para seguir tocando as contas da equipe de São Januário.

Publicidade

"Sem dúvidas, não sei de onde pode passar pela cabeça de alguém que o Vasco não seja viável. O Vasco é um clube totalmente viável. Vivemos um momento de dificuldade, a herança foi desastrosa, mas estamos trabalhando com afinco para resolver os problemas que encontramos. Estamos tirando da frente uma série de problemas, avançando em questões. Temos certeza de que vamos conseguir resolver o que nos aflige", afirmou.



Nesta semana, a Justiça decretou que o Vasco terá que pagar quase R$ 100 milhões em dívidas trabalhistas. O presidente ainda comentou o atual momento do futebol do clube que está fora do G-4 da Série B.

Publicidade

"Você sabe que futebol não é ciência exata. Você segue planejamento, tem certeza que está fazendo as coisas certas, mas muitas vezes as coisas não acontecem. No último jogo tínhamos o controle do jogo e de repente a vitória nos escapou. Do ponto de vista de satisfação, na medida que você perde dois jogos, satisfeito a gente não está. Não vamos fugir das nossas convicções. Dentro da nossa realidade, se a gente puder ir ao mercado, irá. A gente acredita no que está fazendo. Às vezes o resultado não aparece no curto prazo, mas a gente acredita que pode acontecer", disse.