Ricardo Graça completou 100 jogos pelo Vasco diante do Londrina - Divulgação/Vasco

Ricardo Graça completou 100 jogos pelo Vasco diante do LondrinaDivulgação/Vasco

Publicado 19/08/2021 10:28

Rio - Campeão olímpico pela seleção brasileira, o zagueiro Ricardo Graça teve noite infeliz e reconheceu a culpa pela derrota do Vasco para o Londrina, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em São Januário, no Rio de Janeiro. O jogador assumiu a falha no pênalti que deu a vitória ao time paranaense no final do segundo tempo.

"No segundo gol a culpa foi toda minha. Foi pênalti e não tenho nada para falar da arbitragem, que acertou na marcação. A responsabilidade da derrota é toda minha", assumiu o jogador, na saída do gramado.

Publicidade

O defensor também comentou a sequência negativa do Vasco, que nesta quarta viu ser encerrada a invencibilidade do time em São Januário na Série B - eram seis vitórias e um empate em sete jogos disputados.

"Hoje a gente ia pontuar, se não fosse a minha infelicidade. Não conseguimos encaixar as bolas na construção e pecamos no último terço. No final acabei falhando e comprometendo tudo. Agora é virar a chave, esquecer o que passou e buscar a vitória contra o Operário", completou.

Publicidade

O técnico Lisca também não aceitou facilmente a derrota e se mostrou insatisfeito até com seu trabalho. "Ainda não consegui encaixar o meu trabalho aqui. Não sei se precisamos baixar uma linha e jogar mais recuado, porque estamos ficando muito expostos. Não é o que a gente pensava, mas talvez seja necessário para pontuar. Não tem o que falar deste jogo, a não ser pedir desculpas para a torcida."

A derrota para o Londrina foi a segunda consecutiva do Vasco na Série B, que já havia amargado revés para o Remo, por 2 a 1, em Belém (PA). O Vasco ficou com os mesmos 28 pontos e caiu para o décimo lugar. Está há três pontos do Goiás, primeiro time no G-4 - a zona de acesso -, mas que tem um jogo a menos.