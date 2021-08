Germán Cano - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 18/08/2021 09:00

Rio - O Vasco volta a campo pelo Brasileirão Série B nesta quarta-feira (18), às 21h30, contra o Londrina, em São Januário. Para o último embate do primeiro turno, o técnico Lisca retornos importantes para ajudar o cruz-maltino a encostar de vez no G4 do campeonato.

Após cumprirem suspensão na derrota para o Remo, na última sexta, o lateral-direito Léo Matos e o meia Marquinhos Gabriel retornam na partida contra o Londrina. Além da dupla, o goleiro Lucão, campeão olímpico, também estará à disposição de Lisca. O volante Bruno Gomes é mais um que se junta ao grupo, já que se recuperou de lesão.

O principal retorno é o de Morato. O camisa 10 cumpriu quarentena após testar positivo para Covid-19 e voltou a treinar na última segunda segunda-feira (16), no CT Moacyr Barbosa. Leandro Castan e Daniel Amorim, com lesões na coxa, e Michel, em transição, seguem fora da equipe. MT, afastado por três dias em função de ter sido flagrado em aglomeração, também não enfrenta o Tubarão.

A derrota na última rodada por 2 a 1 ligou novamente o alerta em São Januário. Mantendo regularidade na pontuação e vendo uma rodada com confrontos diretos por vaga no G4, o jogo contra o Londrina é encarado como mais uma decisão para o clube da colina histórica seguir em busca do acesso.

Vasco e Londrina se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h30, no estádio de São Januário. O Gigante da Colina ocupa a 9ª colocação na tabela, com 28 pontos, enquanto a equipe paranaense está em 17º, com 16 pontos conquistador.