MT no treino do Vasco antes da puniçãoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 16/08/2021 18:32

Afastado por três dias e multado pela diretoria do Vasco, MT pediu desculpas por ter sido flagrado em uma festa com aglomeração aglomeração na cidade de Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio. Em um texto no seu Instagram, o jovem de 20 anos se disse envergonhado, admitiu que a decisão de sair em plena pandemia foi infeliz e acatou a punição.

"Torcida vascaína, meus pais sempre me ensinaram a responder por todos os meus atos. Cada ação, uma consequência. Antes de mais nada, queria pedir desculpa, de peito aberto, pelo erro cometido no último fim de semana. Em um momento de pandemia, assumo que fui infeliz na decisão. No Vasco da Gama, aprendo todos os dias a moldar o meu caráter, por isso, estou envergonhado. Faço questão de registrar. Saibam sempre que a cruz de malta será o meu pendão. Ao Vasco, tudo!", escreveu MT.



Flagrado em um vídeo na festa, MT foi imediatamente punido pela diretoria do Vasco. Como ficará afastado por três dias, ele está fora do jogo contra o Londrina, nesta quarta-feira às 21h30 em São Januário, no encerramento do primeiro turno da Série B.