Lucão - Rafael Ribeiro/ Vasco

Publicado 15/08/2021 15:19

Rio - O goleiro Lucão, de apenas 20 anos, participou do elenco da seleção brasileira, que conquistou o título dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Após uma semana de folga, o jogador estará de volta ao Vasco na próxima segunda-feira e deverá entrar em campo na próxima partida.

Vanderlei foi expulso na derrota do Cruzmaltino para o Remo, fora de casa. Com isso, o jovem goleiro deverá ter oportunidade diante do Londrina. A partida vai acontecer na próxima quarta-feira, em São Januário.



Com 28 pontos em 18 jogos, o Vasco faz a sua pior campanha na história da Série B. O duelo contra o Londrina marca o fim do primeiro turno. O Cruzmaltino ocupa a oitava colocação e não conseguiria o acesso, caso o torneio acabasse hoje.