Vasco x Vila Nova pela 17 rodada do Campeonato Brasileiro serie B 2021 no estádio São Januário na cidade do Rio de Janeiro nessa terça-feira 11/08/2021. Foto: Rafael Ribeiro / Vasco - RAFAEL RIBEIRO / Vasco

Publicado 13/08/2021 23:30

Na sexta-feira 13, o Vasco fez um jogo digno de terror. A equipe de Lisca atuou muito mal diante do Remo e perdeu por 2 a 1. A derrota poderia ter sido com placar mais elástico, mas Vanderlei, que chegou a ser expulso, fez defesas muito difíceis e salvou a equipe vascaína de um revés ainda maior.

O Vasco começou o jogo pressionando o Remo, com Juninho aberto pela direita e Jabá pela esquerda. Sarrafiore flutuava no setor ofensivo, às vezes dando combate na área rival e trocando de posição com Cano. A equipe de Lisca sufocava o time rival. Aos 11 minutos, o Cruzmaltino teve a primeira boa chance de abrir o placar. Léo Jabá fez jogada individual, encarou a marcação e chutou de dentro da área. A bola acabou indo forte pelo alto e saiu pela linha de fundo, mas levou perigo à meta adversária.

Porém, quem abriu o placar foi o Remo, após bobeada do setor defensivo vascaíno. Matheus Oliveira buscou Erick Flores na direita da área. O atacante cruzou para Renan Gorne, que apareceu livre, entre três marcadores, e estufou a rede. O atacante conhece bem o futebol carioca, pois é cria das categorias de base do Botafogo.

Aos 19, o Vasco tentou o empate. Cano chutou forte de fora da área e mandou a bola perto do gol defendido por Vinícius. Mas foi uma boa resposta do time de Lisca. O treinador, entretanto, não parecia feliz com o desempenho dos comandados. Na beira do campo, o técnico não parava de gritar e gesticular.

A insatisfação de Lisca, pelo visto, fazia sentido, pois o Remo ampliou o marcador aos 25 minutos. Matheus Oliveira cobrou escanteio na área, Romércio ganhou da marcação e cabeceou nas costas de Léo Jabá! O goleiro Vanderlei chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol em mais uma falha do sistema defensivo vascaíno.

O Vasco correu atrás do prejuízo e logo diminuiu o placar. Aos 31, Léo Jabá recebeu lançamento longo de Zeca na direita da área, ganhou da marcação e tocou para o meio. O meia Sarrafiore mandou de primeira para o gol e descontou para os donos da casa.

Apesar do gol do Vasco, o Remo continuou melhor no jogo e engoliu o time vascaíno na reta final do primeiro tempo. Vanderlei fez três grandes defesas e salvou a sua equipe. A primeira foi aos 34. Igor Fernandes mandou para a área, Erick Flores recebeu, girou e chutou rasteiro. Com o pé, o camisa 1 salvou.

No minuto seguinte, Matheus Oliveira cobrou escanteio na área e encontrou Romércio. O zagueiro cabeceou na trave. Na sequência, o goleiro Vanderlei conseguiu espalmar e evitar o terceiro gol do Remo. Na sobra, Renan Gorne mandou por cima do gol. Lance inacreditável. Aos 37, Victor Andrade cruzou na área e encontrou Matheus Oliveira, que tocou para Erick Flores. O atacante chuta forte e o goleiro do Vasco evitou, mais uma vez, a bola na rede.

No segundo tempo, o roteiro foi basicamente o mesmo. Vasco começando melhor, mas sem conseguir transformar as jogadas em grandes oportunidades de finalizar. O primeiro lance de emoção aconteceu aos 21 minutos, quando Vanderlei foi expulso. Goleiro vascaíno saiu do gol para evitar ataque do Remo, colocou a mão na bola fora da área e recebeu cartão vermelho.

O Remo, que já estava com vantagem no placar, apenas administrou o resultado e conseguiu a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco. Com a derrota, o time carioca, com 28 pontos, caiu para a sétima colocação na tabela da Série B e se distanciou do G4. O time de Lisca volta a campo na quarta-feira para pegar o Londrina em São Januário, às 21h30, pela 19ª rodada da competição.