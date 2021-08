Jogadores do Vasco foram recebidos no aeroporto antes da partida contra o Remo - Reprodução

Publicado 12/08/2021 13:04

Belém - O elenco do Vasco desembarcou no início da madrugada desta sexta-feira em Belém, onde irá enfrentar o Remo pela 18ª rodada da Série B. Apesar de o jogo ser fora de casa, a equipe carioca chegou primeiro a capital paraense, já que o Remo só desembarcou no fim da manhã após a partida contra o Goiás.

Mesmo com o horário, alguns torcedores vascaínos acompanharam o desembarque da equipe. Destaques do elenco, como Romulo e Léo Jabá, pararam para tirar fotos no saguão do aeroporto. Apesar da boa quantidade de pessoas aglomeradas, todos usavam máscara e não houve relatos de tumulto.

