Léo Matos vê o Vasco em recuperação: 'A derrota para o Botafogo foi totalmente inesperada'

Cruz-Maltino voltou a vencer após três derrotas seguidas - duas pela Copa do Brasil - e está próximo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Publicado 10/08/2021 10:32 | Atualizado há 9 horas