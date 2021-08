O drenagem do gramado do Barradão não resistiu a forte chuva em Salvador - Reprodução/Premiere

Publicado 07/08/2021 20:06

Salvador - Antes mesmo de a bola rolar no Barradão, a intensa chuva em Salvador já era motivo de preocupação para Vitória e Vasco, no duelo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A previsão de que a drenagem do gramado não suportaria o volume de água se confirmou nos primeiros minutos. Atento, o árbitro Leandro Vuaden (RS) decidiu paralisar o jogo aos 19 minutos do primeiro tempo.

Preocupado com o temporal, visando à integridade dos jogadores, Vuaden reuniu os dois concorrentes no centro do gramado para comunicar a interrupção por pelo menos 30 minutos, como determina a regra. No pouco tempo de jogo, o Vasco abriu o placar com Sarrafiore após cobrança de escanteio de Zeca, aos 13.

Durante a pausa forçada, os jogadores conversaram entre si e reclamaram da péssima condição do gramado, pois em muitos pontos do Barradão a bola não rolava. Após 15 minutos de paralisação, o trio de arbitragem fez uma nova inspeção no gramado para decidir se o jogo seria retomado ou não.