Romulo está em vantagem na disputa pela possível vaga de Bruno Gomes, que é dúvida contra o VitóriaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/08/2021 19:26 | Atualizado 05/08/2021 19:27

Rio - Na Colina não há tempo vivenciar o luto pela queda na Copa do Brasil. Em décimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, o Vasco volta a se dedicar integralmente ao trabalho de acesso à elite em 2022. Lisca, além da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, quarta-feira, em São Januário, perdeu Bruno Gomes, com um problema muscular nas costas no início do jogo. O volante é dúvida para o confronto com o Vitória, sábado, no Barradão, e Romulo desponta como o favorito à vaga.

"O atleta Bruno Gomes foi substituído no primeiro tempo por ter sentido um espasmo na musculatura paravertebral. Será reavaliado nos próximos dias", informou a assessoria de imprensa do Vasco.



Andrey é outra opção para o setor. A escalação, no entanto, dependerá da formação que Lisca adotará em Salvador. O treinador surpreendeu o torcedor com o esquema com três zagueiros contra o São Paulo. Até a expulsão de Léo Jabá, o Vasco era melhor do que o São Paulo, que explorou bem a vantagem numérica para confirmar a classificação.

No treino desta sexta-feira no CT Moacyr Barbosa, Lisca deverá realizar os últimos testes e ajustes antes do embarque para a capital da Bahia.