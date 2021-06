Whinderson Nunes e Romulo Deu Cria - Divulgação

Whinderson Nunes e Romulo Deu CriaDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 05:00 | Atualizado 23/06/2021 14:37

Rômulo Deu Cria é conhecido por suas artes, seja em quadros, roupas, paredes e afins. Desta vez, o artista embarcou numa parceria que promete ser sucesso com o humorista Whinderson Nunes. Lil Whind é o nome do personagem e Rômulo assinou o primeiro álbum do artista com todas as faixas.

Para as próximas fases do projeto, a dupla imagina algo grandioso, desde uma nova versão do personagem em 3D, clipes das músicas novas e até um lançamento de artes do mesmo em formato NFT, a sensação do momento das artes.