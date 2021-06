Leonardo e Leandro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:57 | Atualizado 23/06/2021 15:24

O cantor Leonardo prestou uma homenagem ao irmão Leandro, que morreu há 23 anos, vítima de um câncer no pulmão. "Meu querido mano Leandro, 23 anos de sua partida e não há um só dia que eu não pense em você ! Saudades imensas!!', escreveu na legenda de uma foto em que os dois aparecem andando em um lugar aberto.

Leandro morreu aos 36 anos de idade, no auge da dupla com Leonardo, após dois meses do diagnóstico de um tumor raro chamado de Askin.

