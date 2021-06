Mayra Cardi e 'Cantando pela Vida' promovem live solidária com famosos - Divulgação

Mayra Cardi e 'Cantando pela Vida' promovem live solidária com famososDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:54

Fazer o bem misturando música e solidariedade é o principal intuito da live Luau Solidária, promovida pelo 'Cantando Pela Vida', na Casa da Mayra Cardi. A transmissão irá acontecer no próximo dia 30, às 17h, com apresentação de Mayra Cardi.

O evento vai arrecadar fundos para comunidades carentes de São Paulo. Durante a live, terão atrações musicais como a Casa Worship, Jesse Aguiar, Gabi Sampaio, Maysa Ramos, famosos e influenciadores presentes no local. As doações poderão ser realizadas através do QR Code, durante as apresentações.