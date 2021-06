Thiaguinho - Reprodução

ThiaguinhoReprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:43

Thiaguinho tratou de responder as críticas após anunciar o início da turnê 'Infinito' nos dias 2, 3 e 4 de julho, em uma casa de show no Rio. A repercussão negativa deixou o cantor chateado e ele usou as redes sociais nesta quarta-feira (23) para explicar que todas as medidas de segurança foram pensadas e deu garantias ao público.

"Vocês já sabem que em tudo que fazemos, sempre nos preocupamos e pensamos na segurança do público. Com a turnê “Infinito” não podia ser diferente. Desde o início, a capacidade do Vivo Rio foi reduzida de 4.500 pessoas, para 930. Isso garante um distanciamento seguro entre as mesas, que fixamos a compra a um único CPF. Mesmo assim, o uso de máscaras é obrigatório. Espero todos vocês lá! A segurança está sempre em primeiro lugar!", explicou o cantor.

Publicidade

Apesar da nova turnê do ídolo, muitos fãs do ex-marido de Fernanda Souza não gostaram da ideia de shows ainda em plena pandemia e depois da marca de mais de 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. "Depois, nada de hashtag VacinasSalvam e textão de 500 mil mortos, combinado?", comentou uma seguidora. "Decepção! Mais de 500 mil mortes e já vem você fazer show...Espera a pandemia passar", aconselhou outra internauta e a terceira completou: "É serio isso? Amo seu trabalho, mas fico triste com esses shows, a vacinação ainda nem chegou a metade dos brasileiros."