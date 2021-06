Mister Jam - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:43 | Atualizado 23/06/2021 15:26

O DJ e produtor Mister Jam, um dos grandes nomes do pop nacional e revelador de jovens talentos, está recuperado da Covid-19, após duas semanas de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. “Passei 12 dias na UTI, e nesses 12 dias eu renasci. O que eu posso dizer é que foi uma experiência de muita luta e de muita fé com 80% do meu pulmão acometido”, disse

Mister Jam.



Mesmo no hospital, o produtor não esconde o desejo de voltar o mais rápido possível ao estúdio para finalizar algumas surpresas para seus seguidores, como o lançamento de um novo hit com uma cantora internacional. “Estou tendo alta em breve, e muito em breve vamos voltar a fazer muita música. ‘So Happy’ mais do que nunca!”, completou.