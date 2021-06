luciano szafir - reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 13:00

Luciano Szafir deu entrada no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após testar positivo para a Covid-19. Em seu décimo dia da doença, Szafir apresenta quadro de saúde estável. Segundo a coluna apurou, há cerca de duas semanas o pai de Sasha havia ido até a Bahia para cumprir agenda de trabalho, quando começou a se sentir mal e realizou um primeiro exame que deu um falso negativo.

No entanto, Szafir retornou ao Rio com sintomas de fadiga e, ao realizar novo exame de Covid-19, acabou recebendo o diagnóstico positivo para a doença. Ele começou o tratamento ainda em casa com sintomas leves como febre e dor de cabeça. Mas nesta terça-feira (22), conseguiu uma vaga em um quarto do Hospital Samaritano para se internar e ter um tratamento mais efetivo contra o coronavírus. Ele segue fazendo o uso de respirador direto no nariz.

Esta é a segunda vez que Luciano Szafir testa positivo para a Covid-19. A primeira vez foi no ano passado. O ator ainda não se vacinou, pois a campanha de vacinação não havia chegado em sua faixa etária até o momento em que apresentou os primeiros sintomas.