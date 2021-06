Viviane Bordin - @romad_photography

Viviane Bordin@romad_photography

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:25

Recentemente, Viviane Bordin, ex-coelhinha da Playboy, lançou sua linha de moda íntima no Dia dos Namorados. O ensaio fotográfico aconteceu no México. "As peças estão lindas e prometem um toque de luxo e sensualidade incríveis. Pra mim é uma honra assinar uma coleção com peças que podem levantar a autoestima da mulher, valorizando os mais diversos tipos de corpos e sua sensualidade", diz a empresária

Ícone da Playboy, a modelo falou sobre sua relação com revista."Eu trabalhei muito tempo com a Playboy e tive contrato com a Playboy da América Latina durante dois anos. A sede deles era na Argentina, então eu viajei bastante com eles e fiz vários eventos, muitos trabalhos e várias revistas no mundo todo. Aqui no Brasil, eu fiz três vezes a Playboy, sendo duas capas. Fui capa da revista em Portugal também. Então me inspiro na Playboy até hoje", disse Viviane.