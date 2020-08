Marisa Orth diz que portugueses 'ficaram horrorizados' com o ensaio nu dela: 'fiz por prazer'

São Paulo - Marisa Orth contou a reação inusitada que os fãs portugueses tiveram ao ver o ensaio nu dela, feito em 1997. A atriz relembrou durante o programa "Saia Justa", do GNT, da primeira vez que esteve no país europeu. "Eu era bem famosa lá por causa do 'Sai de Baixo' e os portugueses ficaram muito horrorizados por eu ter feito a Playboy".

"Eles me perguntavam: 'Mas precisastes assim do dinheiro?", Marisa continuou. A atriz, que está no ar no "Zorra", falou que ela fez o ensaio por prazer, mas os portugueses não conseguiam compreender isso e achavam um ato indecente. Ao contrário dos europeus, a artista considera mais "indecente" posar nua por dinheiro. "Imagine que coisa triste uma pessoa que não quer posar nua, uma mendiga que só tem a beleza do corpo para vender e é obrigada a fazer isso chorando. Não, eu fiz porque eu quis", ela argumentou.

"O corpo é meu e os negativos (do ensaio para a publicação) são meus até hoje. A revista é assumidamente dedicada ao público masculino e eu sou a minha própria agente, a minha própria cafetina", Marisa Orth completou.