Kevin O Chris - Ag. News

Kevin O ChrisAg. News

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:49

Kevin O Chris, um dos cantores de funk mais escutados do Brasil atualmente, e o dono de alguns dos maiores hits do seguimento, emplaca agora mais um hit internacional. Na lista de canções mais escutadas em Portugal, ‘Tipo Gin’ está no topo das principais plataformas de música (1º lugar no Tidal, em 2º lugar na Apple Music e no Youtube Music, e em 4º lugar no Spotify) e marca mais um sucesso do cantor.



Não bastasse todo o sucesso da música nos streams, o ‘Desafio Tipo Gin’ viralizou nas redes sociais e milhares de internautas, entre eles famosos como Gracyanne Barbosa, Virgínia Fonseca, Maisa, Larissa Manoela, Eliana, Boninho, Camila Loures, Tirullipa, Tatá Cocielo e Flávia Pavaneli, entraram na brincadeira reproduzindo a canção em vídeos dançando a mesma coreografia.

Ao todo, foram mais de 1,9 milhãos de videos reproduzindo a música no Tiktok e Reels do Instagram, utilizando o áudio oficial da faixa. ‘Tipo Gin’ é a 4ª música de Kevin o Chris a estar no Top Global do Spotify. O artista já passou por lá com ‘Evoluiu’, ‘Ela é do Tipo’ e ’Hit Contagiante’. A canção foi a melhor estreia do funkeiro no Top Global até hoje: foram 1,7 milhão de streams em apenas um dia.



Para o cantor, atingir tantas pessoas é sempre um motivo de comemoração “Tô felizão que a minha música esteja tocando tanto em Portugal. É muito bom quando nosso som ultrapassa barreiras, até mesmo de nacionalidades. Eu faço música pro mundo e saber que o meu funk está sendo escutado há quilômetros daqui e fazendo as pessoas se sentirem felizes, me motiva a continuar ainda mais", conclui Kevin.