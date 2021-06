Christiane Pelajo - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 13:25

Um vídeo vazado mostra a apresentadora Christiane Pelajo, da Globonews, reclamando da própria emissora nos bastidores do telejornal 'Edição das 16h'. Nas imagens, que são de abril do ano passado, mas somente agora se tornaram públicas, ela aparece preparada para entrar ao vivo, quando começa a reclamar da equipe técnica. Na ocasião, a atração sofreu com uma falha técnica e precisou ser interrompida.

"Ai, gente do céu. É só aumentar o áudio. Dá pra fazer isso? Eu tô em vôo cego. Na boa, eu vou sair do estúdio e só volto se tiver áudio, não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum. Eu tô em vôo cego total. Ninguém fala nada comigo no ponto, não tem condição, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Não tem condição, está cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar. Sem brincadeira. Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Eu vou sair daqui e só volto quando tiver áudio. Não vou ficar aqui pagando mico não, chega!", esbravejou a apresentadora.

O telejornal só voltou ao ar após um break de 10 minutos e, quando retornou, estava já sob o comando da apresentadora Leila Sterenberg, diretamente dos estúdios no Rio de Janeiro. Depois de um tempo, Chris Pelajo voltou ao vivo afirmando que houve problema técnico no estúdio da emissora em São Paulo. Puxado!