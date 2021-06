Eduardo Leandro, repórter da Band, viraliza ao ter crise de riso com notícia de galo detido - Reprodução

Por iG

Publicado 11/06/2021 08:24

São Paulo - O repórter Eduardo Leandro, da Band do Paraná, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira. Ele viralizou ao ter uma crise de riso enquanto dava a notícia de que um galo foi detido por perturbação de sossego na cidade de Ivaiporã.

O jornalista não conseguiu segurar a risada ao comentar essa notícia. "Daqui a pouco vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido... Eu não vou aguentar, cara", disse Eduardo Leandro caindo rindo. Ele tenta gravar a chamada outras vezes, mas todas acabaram com uma crise de riso.

A notícia que ele tentava explicar é de um galo que foi detido pela polícia. Na madrugada da última quarta-feira (9), dois vizinhos entraram em uma briga porque o galo de um deles estava cantando de madrugada. A polícia foi acionada e a ave acabou detida. Mas já está tudo bem, o animal foi solto e mandado para uma chácara onde pode cantar livremente.

Depois de toda a repercussão do galo preso, o repórter até participou do "Jornal da Band" para comentar o caso e falar que foi impossível segurar a risada. "Na hora de fazer uma reportagem sobre esse caso inusitado, eu não contive o riso. Não deu para aguentar, né? Mas, com uma história dessas, não tinha jeito mesmo", disse Eduardo Leandro.

