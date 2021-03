Brothers caem na gargalhada após vazar áudio de alguém da produção rindo Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 08:06

Rio - A produção do "BBB 21" conversou com os brothers e deu uma bronca em Fiuk na tarde desta terça-feira. O ator estava cortando as unhas em um dos quartos da casa e a produção avisou que a higiene pessoal deveria ser feita no banheiro.

Logo após a bronca, o áudio de alguém caindo na gargalhada vazou para os participantes. Supresos, os brothers também começaram a rir muito. "Quê?", disse Gilberto após o áudio da risada vazar. Projota e o economista estavam na cozinha e correram para o quarto na tentativa de entender o que tinha acontecido.