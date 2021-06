Cabeleireiro Leandro de Aguiar Louback, de 26 anos - Redes Sociais

Cabeleireiro Leandro de Aguiar Louback, de 26 anosRedes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 08:19 | Atualizado 11/06/2021 08:25

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira o autor das agressões que resultaram na morte do cabeleireiro Leandro Louback, em Nova Friburgo , na Região Serrana do Rio. Yuri Louback, irmão da vítima, se apresentou de maneira espontânea e confessou o crime. De acordo com a polícia, uma segunda pessoa estava com ele, mas ainda não foi identificada.