No último dia 3, um prédio caiu matando três pessoas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

No último dia 3, um prédio caiu matando três pessoasReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 07:23 | Atualizado 11/06/2021 08:59

Rio - O 3° e o 4° andares de um prédio na Rua Estrela Dalva, nº 185, em Rio das Pedras, na Zona Oeste, terão que ser demolidos após moradores ouvirem estalos no local. O imóvel passou por uma vistoria da Subsecretaria de Proteção e da Defesa Civil e os técnicos constataram a necessidade da demolição, pois há sobrecarga nos andares inferiores, o que provoca risco de desabamento de toda a estrutura. A ação tem início às 9h desta sexta-feira (11). A Secretaria Municipal de Conservação, por meio da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais – COOPE e da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), faz a demolição manual dos pavimentos.



Publicidade

Os agentes da Defesa Civil também interditaram de forma preventiva o prédio de quatro pavimentos que fica ao lado (número 195). Não foram constatados danos à estrutura deste imóvel, que tem previsão de liberação após a conclusão do trabalho das equipes amanhã.



As famílias impactadas pelas interdições estão sendo cadastradas na Secretaria de Assistência Social que avalia as necessidades dos moradores.