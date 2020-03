Prédio será personagem de filme

Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, KM 175, em Nova Iguaçu, um prédio de cinco andares, pintado de azul e 'tatuado' com camadas do xarpi (pixações) carioca, avança em desuso há pelo menos 20 anos. Ícone da Baixada Fluminense, a construção que chama atenção por sua relação tão familiar e ao mesmo tempo tão desconhecida de quem vive ou passa regularmente pela região, acaba de se tornar personagem do filme documentário '@postopredio13 - Meu Nome é União'.

A ideia de narrar histórias ambientadas dentro e fora do antigo Hotel União só surgiu com força recentemente. "Eu estava com insônia e passeava pelo feed do Instagram, quando vi uma série de fotos do Posto 13. Eu já era apaixonada pelo prédio. Fiquei encantada com os cliques, porque elas mostravam ângulos que eu não estava habituada a ver", contou Josy Antunes, 29, diretora e idealizadora do documentário.

A cineasta, moradora de Belford Roxo, expandiu sua ideia para além do próprio olhar em relação ao edifício, depois que um post seu sobre a criação do perfil no Instagram @predioposto13 viralizou no Facebook. Isso fez com que ela entendesse que o interesse pelo prédio, e a memória afetiva que havia construído desde a infância, não era só dela. E esse foi o ponto inicial para que começasse o trabalho do filme.

"Passei a pesquisar por mais imagens, usando recurso de localização. E as pessoas começaram a surgir, enviando imagens e relatos carinhosos sobre memórias relacionadas ao prédio. Não demorou muito para que amigos interessados se colocassem à disposição. Então montei uma equipe, com maioria de profissionais da Baixada".

A equipe envolve 28 pessoas, usando equipamentos profissionais de cinema. Um time de pesquisa trabalha integralmente e a autorização para filmar dentro do prédio está acertada.

POLO CULTURAL

O objetivo de tornar o projeto @predioposto13 realidade vai além de costurar narrativas para contar a história do antigo Hotel União. A ideia é fazer uma mobilização para que o prédio se torne um polo cultural com diferentes linguagens artísticas para atender à Baixada Fluminense. "Sandro Garcia (assistente de direção) é um jovem cineasta de Belford Roxo e faz parte do BaixadaCine, um coletivo premiado que acontece no Centro Cultural Donana. Ele veio com a ideia de revitalizar o prédio para transformá-lo num polo de cultura. Lembro de dizer para ele: 'Vamos abrir uma escola de cinema nesse prédio. Essa é a meta a partir de agora. Lá será a sede do BaixadaCine. E eu não estou aceitando menos do que isso'. Então, vamos trabalhar para fazer acontecer", completou.

GRAVAÇÕES

De quarta-feira até o próximo domingo, das 9h às 17h, a equipe que fará o documentário estará de plantão diante do antigo Hotel União para gravar depoimentos voluntários e espontâneos de todos que quiserem contar suas memórias afetivas sobre o prédio. O chamado tem sido feito pelas redes sociais.

Além do protagonismo do prédio como referência de território familiar, o projeto abordará, ainda, outros pontos interessantes, como por exemplo o movimento xarpi carioca, que fez do prédio um templo da pixação.

FINANCIAMENTO COLETIVO

Para pagar as despesas básicas do filme está aberta uma campanha de financiamento coletivo, que segue até o próximo domingo, dia de encerramento das gravações. O valor arrecadado será usado para cobrir demandas essenciais, como alimentação, deslocamento da equipe, ajuda de custo para passagem dos entrevistados, compra de HDs externos para armazenamento do material filmado, material gráfico e para remunerar a equipe. Para fazer uma doação, basta acessar o link https://www.catarse.me/predioposto13.