Publicado 11/12/2020 00:00

A Prefeitura de Belford Roxo já está se preparando para emitir os carnês do IPTU 2021. Para os contribuintes que pagarem a cota única até 10 de fevereiro, o desconto será de 10%. Caso não tenha recebido o carnê em casa ainda dá tempo de solicitar segunda via.

De acordo com o calendário, não optando pelo pagamento da cota única, o contribuinte terá as seguintes opções: desconto de 5% em parcela única com vencimento até 10 de março; dez parcelas mensais e consecutivas, com o vencimento no dia 10 de cada mês, a partir de março de 2021. Nesse último caso não haverá desconto.

O secretário municipal de Fazenda, Rafael Xavier de Albuquerque, destacou que os recursos arrecadados com o IPTU são investidos em saneamento, pavimentação, saúde, educação e em outros benefícios. "Nos últimos quatro anos percebemos que a cidade melhorou sua infraestrutura, pois diversos bairros receberam inúmeros serviços. O IPTU pago é revertido em benefício para a população", concluiu, destacando que cerca de 100 mil carnês serão emitidos.

O IPTU poderá ser pago em qualquer agência bancária, caixas eletrônicos, casas lotéricas ou pela internet até o vencimento. Após a data limite, somente no banco Itaú.

O contribuinte que não receber o carnê pode procurar o Balcão do IPTU para emissão de segunda via que a prefeitura disponibilizou. A sala funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ao lado esquerdo da entrada do prédio, na Rua Floripes Rocha 378, no Centro. Outra opção é emitir a guia diretamente no site prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br clicando no ícone Emissão da segunda via de IPTU.