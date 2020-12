Por O Dia

Publicado 11/12/2020 00:00

Com as festas de final de ano se aproximando, vemos cada dia mais falarem sobre ações sociais. Muitos possuem esse tipo de trabalho ao longo do ano e nesta época é intensificado, como o caso do Junior Telles, que após 10 anos de ajuda aos moradores do Lixão de Jardim Gramacho, ele oficializou o projeto Amigos do Lixão ao lado de pessoas próximas no final do ano passado.

Hoje, residem no local, desativado pela prefeitura em 2012, ex-catadores e pessoas que trabalham com reciclagem e ganham um salário simbólico. A maioria vive sem trabalho, através de doações. Junior revela que no início sentia um pouco de vergonha de pedir ajuda às pessoas, mas percebeu que daria certo quando começaram a procurá-lo.

"Frequento o lixão há quase dez anos e, desde a primeira vez que fui lá, me apaixonei. Um local tão pobre e, ao mesmo tempo, as pessoas eram tão felizes e sempre te recebiam com um sorriso e muito amor. Sempre fui sozinho, levando o que podia. Aos poucos, alguns amigos foram aparecendo para ajudar. Em um mês foi um carro, no outro dois e no terceiro mês já levamos um caminhão", lembra Junior.

O projeto leva o número mínimo de 100 cestas básicas mensalmente, além de engradados de água, caminhão pipa, roupas e brinquedos. Também possui equipe de saúde com médicos, dentistas, psicólogos e nutricionistas. O Amigos do Lixão conta com a colaboração de 70 voluntários ativos e inscritos. A ajuda pode ser em forma de dinheiro, cestas básicas, alimentos não perecíveis, água, materiais de higiene, entre outros itens.

E, para comemorar um ano do projeto, dia 20 será realizada a ação de Natal, ás 20h. Para mais conhecer o projeto ou obter novas informações e doações, os interessados podem entrar me contato através das redes sociais www.instagram.com/amigosdolixao ou pelo telefone 98441-1935 (Jéssica). Também há disponível uma vakinha online para ajudas (www.vakinha.com.br/vaquinha/natal-amigos-do-lixao).

O sonho do projeto é ir além: o local já tem o espaço para a construção de uma quadra poliesportiva. Hpa também o desejo de erguer uma estrutura para sala de aula, onde o foco é levar esporte e educação para os moradores, principalmente crianças e assim tentar mudar a expectativa de vida deles, além da sede do projeto.