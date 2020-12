Por O Dia

Publicado 10/12/2020 00:00

A Prefeitura de Magé inaugurou, na última segunda-feira, o Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim), em Santo Aleixo. A unidade de ensino chega para oferecer um desenvolvimento de qualidade aos alunos, com 12 salas equipadas com televisão, material didático e brinquedos, além de possuir uma cozinha completa, refeitório, despensa, lavanderia e área de lazer com parquinho. A escola receberá até 300 crianças de dois a quatro anos para as turmas de creche e pré-escola.

Durante a inauguração, o governo municipal comemorou o número de 19 novas creches (11 novas unidades e 8 escolas com turmas de creche) criadas nos últimos 4 anos em Magé, sendo três em Santo Aleixo. "Sempre entendi que a transformação da sociedade começa pela educação e nos dedicamos para entregar essa unidade completa para as crianças. Encontramos esse local completamente abandonado, então compramos os materiais e nossa equipe reformou. A Educação desse município estava largada e avançamos no caminho certo. Hoje o meu sentimento é de gratidão por entregar mais esse patrimônio", afirmou o prefeito Rafael Tubarão.

Segundo a secretária de Educação e Cultura, Álison Brandão, os alunos da pré-escola do Ceim ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental já alfabetizados. "No Ceim, teremos aulas de capoeira, ballet e musicalização. E, nas turmas do pré-escolar, ofereceremos a pré-alfabetização, onde os alunos serão preparados para ingressarem no 1º ano já alfabetizados", explicou ela.

Álison enfatizou, também, as premiações recebidas devido aos trabalhos realizados nas unidades escolares. "Reconstruímos a educação de Magé e trouxemos o município de volta para o cenário educacional. Hoje temos o melhor Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da Baixada Fluminense, a segunda melhor gestão pedagógica do estado e isso é motivo de muito orgulho", contou.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante também conheceu a unidade e prestigiou a cerimônia de inauguração. "A unidade ampla e toda equipada irá oferecer muita dignidade aos moradores de Santo Aleixo, com toda certeza quem ganha são os pais e responsáveis ao deixarem seus filhos nesse local. Hoje nós vemos o avanço que a educação de Magé teve", ressaltou.

A unidade carrega o nome da professora Adilce Rapouzo de Almeida, que se dedicou por mais de 20 anos à educação de Magé. Caroline Borges, sobrinha da docente, participou da inauguração e agradeceu a homenagem. "Grande parte da vida da minha tia foi dedicada à educação e ela amava o que fazia. Ela tinha comprometimento, carinho e amor pelas crianças, então nossa família ficou muito feliz e grata com a homenagem. O Ceim é um presente para todos que vivem em Santo Aleixo e tenho certeza que ela ficaria muito feliz também", agradeceu a dona de casa.