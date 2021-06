Luan Santana aparece em telão da Times Square com anúncio de 'Morena' - Divulgação

Luan Santana aparece em telão da Times Square com anúncio de 'Morena'Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:43

Mais recente lançamento de Luan Santana, 'Morena' foi a música mais aguardada pelo público do cantor e vem sendo amplamente comentada nas redes sociais. Nesta terça (22), para coroar o sucesso, a faixa foi anunciada na avenida mais movimentada do mundo, a Times Square.

Em ação realizada pela Sony Music, o cantor e compositor surgiu gigantesco em um telão, em Nova York, para celebrar o hit que quebrou mais de um ano de jejum de lançamentos do artista. O título mereceu prioridade mundial da Sony Music, nova gravadora de Luan.

Publicidade

Como aquecimento para o novo sucesso, Luan encarou live no Youtube de 163 horas, dando pistas sobre a nova produção. Também alinhou o lançamento com parceiros de peso, como Spotify, Deezer e Popline. Uma live no Tik Tok reuniu mais de 400 mil e também, parceiros e influenciadores como Gkay, Maísa, Rafael Portugal, Gretchen, Pequena Lô, Álvaro, Rica de Marré, Rafa Uccman, e Fernando e Sorocaba engrossaram o coro sobre 'Morena'. No Youtube, teve um "After Party" que bateu recorde de público no Brasil. O clipe ficou entre os mais vistos do YouTube por três dias.

A música está ainda no Top 35 do Spotify e da Deezer em sua estreia, chegando ao 30º posto no Spotify e 13º na DEEZER, com uma honrosa 1ª posição na Apple Music, no lançamento. A premiére do clipe reuniu 5 mil pessoas e 9 milhões de visualizações que se cumularam em três dias.