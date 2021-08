Anderson Daronco - Luciano Belford/Agência O Dia

Anderson DaroncoLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 05/08/2021 13:43

Rio - Após a derrota por 2 x 1 para o São Paulo em São Januário, o Vasco acabou sendo desclassificado da Copa do Brasil. A arbitragem incomodou muito os cruzmaltinos, que fizeram diversas reclamações. Responsável por comandar o confronto, Anderson Daronco relatou na súmula que o automóvel que levou a equipe de arbitragem ao local do jogo teve dois pneus esvaziados após o jogo.

"Informo que foram esvaziados 2 pneus, um frontal e um traseiro do carro que levou a equipe de arbitragem ao jogo. O carro estava estacionado dentro das dependências do estádio no espaço reservado para a arbitragem", escreveu Daronco.

O árbitro também relatou ofensas dirigidas a ele feitas por alguns dos dirigentes do Vasco que estavam presentes, identificando apenas o diretor de futebol cruzmaltino, Alexandre Pássaro.

"Relato que após o término do 2º tempo, o senhor Alexandre Pássaro, diretor do Vasco, proferiu as seguintes palavras de forma irônica enquanto entrávamos no túnel da arbitragem: "Parabéns Daronco, tua tatuagem tá bonita na tv". O mesmo ainda me ofendeu com as seguintes palavras enquanto descemos as escadas do túnel de arbitragem: 'Ladrão, filho da p...'", relatou.

No documento também há o motivo pelo qual Daronco expulsou Lisca. Segundo ele, o treinador reclamou diversas vezes de forma debochada e após a expulsão, se recusou a ir para o vestiário.

"Expulsei, diretamente, o treinador do Vasco, sr. Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, aos 48 minutos do 2 tempo, por protestar persistentemente contra decisões da arbitragem, de forma debochada e irônica, dizendo: "Como tu apita bem. Como o Daronco gosta de complicar o jogo". Informo também que o referido treinador se recusava a sair de campo, dizendo "Eu não fiz nada, tá me perseguindo, ridículo, ele conseguiu fazer o que queria". Foi solicitado a presença do policiamento para a retirada do referido treinador", concluiu.