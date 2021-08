Zeca marca o argentino Benítez, que fez o segundo gol do São Paulo na Colina: vascaíno sente saudade - ESTADÃO CONTEÚDO

Zeca marca o argentino Benítez, que fez o segundo gol do São Paulo na Colina: vascaíno sente saudadeESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/08/2021 23:30 | Atualizado 04/08/2021 23:48

Rio - O Vasco chegou ao fim da linha na Copa do Brasil. A bravura apresentada em São Januário, na noite desta quarta-feira, não foi suficiente para evitar a queda nas oitavas de final, decretada com a derrota por 2 a 1, com gols de Rigoni, Benítez e Liziero, contra. O Cruzmaltino, que ainda teve um gol de Cano anulado e Léo Jabá expulso, tudo isso no primeiro tempo, se despede da competição com o placar agregado de 4 a 1 para o Tricolor. Sem tempo para chorar o leite derramado, Lisca vira a chave para a Série B do Brasileiro. Em décimo, com 22 pontos, o Vasco ainda não ingressou no G-4 em 15 rodadas.

Com três zagueiros, o Vasco apostou em Miranda e Juninho como novidades. No entanto, a principal mudança foi a de atitude. Em um jogo aberto, o Cruzmaltino fez o que pôde para recuperar em casa o prejuízo da derrota por 2 a 0 no Morumbi. Com Reinaldo e Bruno Alves, na trave, o São Paulo se impôs, mas foi o Vasco que teve a melhor chance, com Cano, que teve o gol anulado, após o VAR marcar o toque de mão de Juninho no início da jogada.

Mas a sorte parecia não estar do lado cruzmaltino. Além do gol anulado, Lisca perdeu Bruno Gomes, machucado, e Léo Jabá, expulso. Tudo isso no primeiro tempo. A estratégia pensada para buscar a classificação desmoronou. Aos 42, Rigoni, livre de marcação, aproveitou a pane coletiva de marcação da defesa para abrir o placar de cabeça.

O Vasco controlava o jogo, tomava a iniciativa, mas sentiu os duros golpes no primeiro tempo. Com Léo Matos e Galarza no lugar de Ernando e Morato, Lisca tentou minimizar os efeitos da expulsão de Jabá, mas não teve tempo para avaliar o impacto das mexidas, pois o São Paulo aumentou a vantagem com Benítez, aos quatro minutos. Cinco meses após trocar a Colina pelo Morumbi, o camisa 8 teve o chute desviado em Castan e não comemorou.

Lisca reagiu ao duro golpe com a troca de 'chave'. Ao sacar Cano para a entrada de Sarrafiore, preservou o seu principal jogador de olho na reabilitação na Série B, a partir de sábado, contra o Vitória no Barradão. E foi com a participação de Sarrafiore na jogada que o Cruzmaltino diminuiu com o gol contra de Liziero. Aos 34, Leandro Castan foi expulso após derrubar Vitor Bueno em direção ao gol, enterrando de vez uma possível reação. Foi o estopim para Lisca ficar doido e acabar expulso por reclamação. No dia em que César Sampaio e Cléber Xavier, auxiliares de Tite, estiveram em São Januário, os jogadores argentinos foram os principais destaques em campo.

VASCO X SÃO PAULO

Local: São Januário

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Gols: 1º tempo - Rigoni (42 minutos). 2º tempo - Benítez (4 minutos) e Liziero (25)

Cartões amarelos: Talles

Cartões vermelhos: Léo Jabá, Leandro Castan e Lisca

Público: Jogo com os portões fechados



Vasco: Vanderlei, Miranda, Ernando (Léo Matos), Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Juninho (Caio Tenório) e Marquinhos Gabriel; Morato (Galarza), Léo Jabá e Germán Cano (Sarrafiore). Técnico: Lisca.



São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda (Rodrigo Freitas) e Léo; Orejuela, Luan (Rodrigo Nestor), Talles (William) (Liziero), Benítez e Reinaldo; Rigoni (Vitor Bueno) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.