Lisca sofreu a primeira derrota no comando do VascoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/08/2021 09:00

Rio - Nesta quarta-feira (4), o Vasco enfrenta o São Paulo, às 21h30, em São Januário, pelo jogo da volta na Copa do Brasil. Com desvantagem no placar, o Gigante da Colina perdeu por 2 a 0 para o clube paulista na primeira partida e precisa fazer pelo menos dois gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis.

O técnico Lisca deve fazer mudanças na equipe titular, com a entrada de Miranda na vaga de Ernando, Sarrafiore no lugar de Marquinhos Gabriel, lesionado, e por fim, com o atacante Gabriel Pec assumindo a titularidade do Cruzmaltino, na vaga de Morato. Em boa fase, Léo Jabá pode ganhar vaga na equipe titular, ao contrário de Lucão e Ricardo Graça, que estão participando dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O São Paulo de Hernán Crespo não poderá contar com a presença de Marquinhos, lesionado no confronto contra o Palmeiras e em seguida tendo iniciado recuperação, ao contrário do zagueiro Arboleda e o atacante Éder, que não tem previsão para retornar aos gramados. No entanto, o técnico Crespo deve relacionar o meia Benítez e o volante Wellington, após terem cumprido suspensão na partida anterior.

Em busca de um recuperação, o Vasco chega após duas derrotas, uma na Série B contra o Botafogo e outra, justamente, contra o São Paulo, por 2 a 0, pela jogo de ida da Copa do Brasil. O técnico Lisca fará alterações na equipe titular, deixando claro que a missão do Cruzmaltino é retornar para a elite do futebol brasileiro, algo que ainda não foi controlado, devido ao deslocamento do G4 na Série B.

Quanto ao São Paulo, a vitória contra o Vasco no jogo de ida garantiu uma boa vantagem no placar, mas a derrota para o Flamengo, por 5 a 1, no Campeonato Brasileiro, agitou os bastidores do clube paulista. Na partida anterior, empatou com o Palmeiras por 0 a 0, abrindo margem para irritação ao se aproximar da zona de rebaixamento.