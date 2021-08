Lisca sofreu a primeira derrota no comando do Vasco - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Lisca sofreu a primeira derrota no comando do VascoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/08/2021 12:57

A animação com a sequência invicta na Série B e a chegada de Lisca deu lugar à preocupação com novo tropeço que fez o Vasco cair na tabela. Sem conseguir embalar na Série B, o Cruzmaltino caiu para o 10º lugar na tabela e ficou a quatro pontos do G-4. Mais do que isso, o novo treinador já começa a ver problemas, como a falta de reação da equipe.

Quando sai atrás no placar, dificilmente o Vasco vem conseguindo virar, o que dificulta. Além disso, apesar de vir de seis partidas invictas antes da derrota no clássico com o Botafogo, o Cruzmaltino tinha quatro empates e duas derrotas na sequência.

"Estamos no meio da tabela. Precisamos pontuar para terminar esse turno a um ou dois pontos do G-4. Se nos mantivermos assim, vamos permanecer na Série B. Temos de tomar uma atitude diferente nas próximas partidas", analisou o treinador.

Entretanto, antes de retomar as atenções para a Série B, o Vasco enfrenta o São Paulo pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após perder por 2 a 0, a equipe vascaína precisa vencer por dois gols de diferença nesta quarta-feira, em São Januário, para levar a disputa para os pênaltis, ou por três gols para se classificar.