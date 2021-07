Livre no mercado, Hernanes prioriza ofertas do Brasil e avalia proposta do Sport - Érico Leonan/São Paulo

Livre no mercado, Hernanes prioriza ofertas do Brasil e avalia proposta do SportÉrico Leonan/São Paulo

Publicado 30/07/2021 17:31

Recife - O Sport tomou a dianteira para contratar Hernanes. Livre no mercado há duas semanas, quando rescindiu amigavelmente o contrato com o São Paulo, o apoiador, de 36 anos, teve o nome especulado como possível reforço do Vasco, mas o interesse não se consolidou e abriu caminho para o Leão, que negocia um vínculo com valores bem abaixo da casa de R$ 1 milhão, salário estimado do Profeta no Morumbi.



Curiosamente, o Sport, 16º colocado no Campeonato Brasileiro, está uma posição acima do São Paulo, que está na zona de rebaixamento. Em delicada situação financeira, o clube apela para o lado emocional para garantir o experiente reforço. Natural de Recife, Hernanes nunca teve a chance de jogar profissionalmente em Pernambuco. E deixou claro que o aspecto financeiro não é prioridade, mas a permanência no país, sim.

Publicidade

"Na verdade eu gostaria muito no Brasil, estou com muita vontade de jogar o Brasileirão. Fiquei alguns jogos no banco, estava com muita vontade mesmo. Já joguei vários campeonatos, a Série A da Itália, mas o Brasileirão tem uma magia legal. Gostaria muito de me encaixar num clube aqui no Brasil", disse, em entrevista ao 'Bem, Amigos'.